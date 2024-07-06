Три человека могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва газа. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Напомним, что немногим ранее на насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа. Следственный комитет России сообщил о двух погибших. Известно, что в момент трагедии на станции работали восемь человек.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при сварочных работах.