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Три человека могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде

На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа.
Игнат Далакян 2024-07-06 17:03:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Три человека могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва газа. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Напомним, что немногим ранее на насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа. Следственный комитет России сообщил о двух погибших. Известно, что в момент трагедии на станции работали восемь человек.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при сварочных работах.

#в стране и мире #Волгоград #Взрыв газа #завалы #насосная станция
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