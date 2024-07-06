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Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».
Игнат Далакян 2024-07-06 15:46:43
© Фото: Светлана Талярная, Подслушано. Волгоград Красноармейский,VK

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, причиной случившегося стали нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее в Волгограде произошло обрушение конструкций на насосной станции из-за взрыва газа. Отмечалось, что три человека пострадали, всего на станции работали восемь человек.

На месте работают экстренные службы.

#взрыв #Волгоград #Трагедия #СК РФ #насосная станция #сварочные работы
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