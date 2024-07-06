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У заговорщиков в Киргизии изъяли более 50 единиц оружия и патроны

В частности, у злоумышленников изъяли два дрона, рации и самодельные взрывные устройства.
Игнат Далакян 2024-07-06 16:49:19
© Фото: Жоомарт Ураимов, РИА Новости

Около 50 единиц огнестрельного оружия изъяли у группировки, которая планировала захват власти в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В ведомстве отметили, что в числе изъятого оружия было 20 пистолетов и 255 тысяч патронов. Также спецслужбы изъяли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, 38 бронежилетов. Помимо этого у злоумышленников было найдено два дрона, рации, самодельные бомбы, экстремистская литература и «другие предметы», добавили в ведомстве.

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Марлену Маматалиеву», - сообщили в ГКНБ.

На данный момент проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

Ранее стало известно, что оружие у группировки, планирующей захват власти в Киргизии, нашли в стоге сена. Злоумышленники планировали организовать массовые беспорядки в гибелью граждан.

#в стране и мире #оружие #киргизия #захват власти #заговорщики
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