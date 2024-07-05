Оружие заговорщиков в Киргизии нашли в стогах сена

В Киргизии задержали пять человек по подозрению в причастности к попытке насильственного захвата власти в стране. Об этом рассказал в эфире Радио Sputnik корреспондент Sputnik Кыргызстан Азамат Аралбаев.

Он отметил, что при обыске у злоумышленников нашли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

«Спецслужба сейчас сообщила о задержании пяти человек, которые могут иметь связи с криминалитетом, их назвали религиозными фанатиками», - сообщил Аралбаев.

По его словам, пока неизвестно, где и когда они были задержаны. Однако обыски были проведены в сельской местности, все запрещенные предметы обнаружили среди тюков сена. Корреспондент добавил, что обстановка в Киргизии на данный момент стабильная.

Ранее сотрудники спецслужб пресекли попытку захвата власти в Киргизии. Отмечается, что деструктивная группа планировала организовать массовые беспорядки с гибелью граждан.