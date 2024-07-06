Три человека пострадали при взрыве на насосной станции в Волгограде

Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих компаниях.
Отмечается, что при этом произошло обрушение конструкций.
«На КНС-4 в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования», - говорится в Telegram-канале компаний.
На данный момент устанавливаются причины произошедшего. Известно, что во время происшествия на станции работали восемь человек.
На месте работают экстренные службы.
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