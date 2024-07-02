Грушко назвал Запад ответственным за эскалацию на Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко провел переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, в ходе которых заявил об ответственности Запада за эскалацию на Украине. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что Грушко дал принципиальные оценки ответственности Запада за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины, а также блокирующим политическое урегулирование действиям и попыткам построить иллюзии широкой международной поддержки «формулы Зеленского», которая изначально оторвана от реальности и обречена на провал.

В МИД сообщили, что в ходе переговоров были также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, международная проблематика, политическое взаимодействие в ООН и на других международных площадках.

В ведомстве отметили, что особое внимание было уделено урегулированию в Косово и подчеркнуто совпадение позиций о важности опоры на международное право, а также основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

Ранее эксперт Шатилов назвал причины изменения отношения Орбана к Украине.