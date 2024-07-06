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Появились кадры с детенышем капибары в Белгородском зоопарке

Детеныша капибары перевезли из Московского зоопарка в Белгород в середине июня.
Услада Дубинина 2024-07-06 18:05:11
© Фото: Светлана Акулова, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова поделилась  кадрами малыша капибары, которого в июне перевезли в Белгородский зоопарк. Малыш хорошо перенес дорогу в Белгород, об этом рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.

Сотрудники отметили, что детеныш капибары оказался «общительным» благодаря ветеринарным тренингам в зоопарке Москвы. Малышу планируют найти пару ближе к достижению полутора лет, так как капибары - социальные животные. Сейчас маленькая капибара живет в одном вольере с патагонскими марами. 

Напомним, что два детеныша капибар родились в декабре 2023 года в Московском зоопарке. Семейство капибар пополнилось еще двумя детенышами весной 2024 года. 

#белгород #зоопарк #капибара #детеныши
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