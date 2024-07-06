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В Москве два человека пострадали от урагана

От сильного ветра, дождя и града в Москве повреждены 27 автомобилей.
Услада Дубинина 2024-07-06 12:32:33
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Два человека пострадали при падении деревьев во время урагана в Москве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

«Два человека пострадали в Москве при падении деревьев. Всего упало 61 дерево, повреждены 27 автомобилей», - заявили в экстренных службах.

Вечером 5 июля в столице прошел ураган. Москвичи стали свидетелями сильного дождя, молний, шквалистого ветра и града. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал жителей столицы о надвигающемся урагане с порывами ветра до 25 метров в секунду.

#Москва #в стране и мире #ураган #сильный ветер #упавшие деревья
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