В Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном урагане в пятницу

На Москву и Подмосковье вечером в пятницу обрушится сильный ураган. Жителей столицы и области ожидают крупный град, ливень и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем 5 июля температура повысится до +32 градусов, в Подмосковье может достигнуть +33. После 17.00 в Москву придут грозы.

«Примерно до 13.00 температура будет повышаться до 32 градусов. Но с запада к Москве приближается холодный фронт. В центре столицы он будет уже после 17.00, до этого будет облачно», - рассказал Вильфанд.

Синоптик объяснил, что для Москвы опасно, когда за час выпадает 20 мм осадков - такая ситуация прогнозируется завтра.

Метеоролог рассказал, что к Москве с запада приближается холодный «острый» фронт, что означает сильное различие температуры холодной массы воздуха за фронтом и теплой перед фронтом.

Он предупредил, что порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, а в отдельных районах до 27 метров в секунду, что является очень опасным явлением.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на юге России в июле стало жарче, чем в Египте.