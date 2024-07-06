МО РФ: строительство жилья для военнослужащих ТОФ выполняется в срок

Во Владивостоке организованы работы по наращиванию темпов строительства жилых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь в соответствии с принятыми в рамках рабочей поездки министра обороны РФ Андрея Белоусова решениями. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы, ведется благоустройство придомовой территории и организована итоговая проверка комиссией по приемке в эксплуатацию жилого дома на 190 квартир.

Жилье будет передаваться в эксплуатацию с внутренней отделкой, выполненной из отделочных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. В квартирах установлена вся необходимая сантехника и электрические плиты.

Военнослужащие-участники специальной военной операции и члены их семей будут обеспечены жильем в приоритетном порядке.

Также в еще 503 квартирах микрорайона завершен монтаж внутренних сетей теплоснабжения и водоотведения, а также ведется подготовка к началу отделочных работ. Во всех квартирах строящихся домов будет выполнена чистовая отделка «под ключ»,уложат напольное покрытие, поклеят обои, установят сантехнику и кухонные плиты. Работы организованы и ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Напомним, что в конце июня министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в Приморье, где проинспектировал строительство новых объектов для соединения Тихоокеанского флота. Глава оборонного ведомства поручил жестко контролировать соблюдение сроков при строительстве.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов