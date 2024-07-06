В Армении пройдут совместные военные учения с США

Американские военные примут участие в учениях Eagle Partner, которые запланированы с 15 по 24 июля в Армении. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса», - указано в сообщении.

Во время учений Eagle Partner пройдут операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

В ведомстве уточнили, что целью проводимых учений является повышение уровня взаимопонимания подразделений, которые совместно участвуют в международных миротворческих миссиях. В Армении намерены повысить боеготовность миротворческого подразделения республики.

Ранее главы МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявили о планах повысить статус двустороннего диалога стран до уровня стратегического партнерства.