Заявления ЕС касательно визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию - это безумие. Такое мнение выразил лидера французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«После остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» - приводит его слова телеканал 360.

Политик также написал в соцсетях, что только смерть Евросоюза поможет установить мир на территории Украины.

Как отмечает канал, ранее венгерский премьер отмечал, что именно «брюссельская бюрократическая бессмыслица» помешала урегулировать украинский кризис.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое восхищение решением Орбана посетить и Украину, и Россию с целью урегулировать мирно текущий конфликт.