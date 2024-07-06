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Во Франции назвали безумием реакцию ЕС на визит Орбана в РФ

По словам лидера партии «Патриоты» Филиппо, лишь смерть Евросоюза поможет установить мир на Украине.
Глеб Владовский 2024-07-06 00:33:40
© Фото: Витька Luc Nobout Keystone Press Agency Globallookpress

Заявления ЕС касательно визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию - это безумие. Такое мнение выразил лидера французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«После остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» - приводит его слова телеканал 360.

Политик также написал в соцсетях, что только смерть Евросоюза поможет установить мир на территории Украины.

Как отмечает канал, ранее венгерский премьер отмечал, что именно «брюссельская бюрократическая бессмыслица» помешала урегулировать украинский кризис.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое восхищение решением Орбана посетить и Украину, и Россию с целью урегулировать мирно текущий конфликт.

#в стране и мире #Франция #евросоюз #Виктор Орбан #ек #флориан филиппо
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