Появились новые кадры разрушений после удара дрона ВСУ в дом под Краснодаром

Жилой дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края поврежден в результате попадания осколков украинского беспилотника. У здания выбиты окна, раскуроченная крыша и обрушенные балконы. Жительница дома рассказала, что растерялась во время попадания осколков.

«Я ничего не поняла. Соскочила и убежала к сыну», - сообщила пенсионерка.

Территория вокруг дома оцеплена. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и спецслужб. Специалисты расчищают территорию от обломков. Рядом с домом повреждены автомобили и детская площадка. Известно о пяти пострадавших, их госпитализировали в больницу.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о том, что пострадавший шестилетний ребенок скончался в больнице от полученных повреждений.