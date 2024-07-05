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Ребенок скончался из-за попадания дрона ВСУ в дом под Краснодаром

Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений.
Услада Дубинина 2024-07-05 08:47:09
© Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости

Шестилетняя девочка умерла в результате попадания в дом украинского беспилотника в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске», - написал Кондратьев.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от украинской атаки жителям и уточнил о готовности оказать помощь.

За ночь средства ПВО сбили 50 беспилотников над тремя регионами РФ, об этом ранее сообщили в Минобороны РФ. Над Краснодарским краем уничтожены 14 БПЛА, уточнили в ведомстве. Также известно о 26 сбитых беспилотниках над территорией Запорожской области и 10 уничтоженных и подавленных БПЛА над Ростовской областью.

#Краснодарский край #ВСУ #атака #ребенок
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