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Над тремя регионами РФ за ночь уничтожено 50 украинских беспилотников

Беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями.
2024-07-05 07:48:38
© Фото: РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами, об этом сообщили в Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», - указано в сообщении.

Ранее о 10 сбитых беспилотниках над Ростовской областью сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки ВСУ начался пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и в Азовском районе Ростовской области. В сообщении указано, что пострадавших от атаки БПЛА нет. 

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #беспилотник #ВСУ #атаки
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