Над тремя регионами РФ за ночь уничтожено 50 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», - указано в сообщении.

Ранее о 10 сбитых беспилотниках над Ростовской областью сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки ВСУ начался пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и в Азовском районе Ростовской области. В сообщении указано, что пострадавших от атаки БПЛА нет.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.