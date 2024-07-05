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Сомнолог Черкасова объяснила, чем опасен сон в жаркой комнате

Жара в спальне нарушает ход быстрой фазы сна, из-за чего тот становится поверхностным и прерывистым.
Алексей Курильченко 2024-07-05 08:57:09
© Фото: Ingram Images, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Во время летней жары следует внимательно следить за температурой в спальне во время сна, так как это отразится на работе мозга. Сон при некомфортной температуре не даст ощущения отдыха и может испортить предстоящий день. Об этом «Звезде» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

«Идеальная температура в спальне колеблется от 15 до 22 градусов. В целом человеку комфортнее засыпать, когда в спальне прохладно. Для начала работы мелатонина - гормона сна - необходимо, чтобы внутренняя температура тела немного снизилась. При жаре этот процесс может происходить с затруднением. Ну и при жаре просто некомфортно засыпать», - рассказала сомнолог.

Наиболее сильно высокая температура влияет на REM-стадию сна - это короткий период, во время которого работает головной мозг, а человек видит сны. В это время не работает потоотделение, тело не избавляется от лишнего тепла, и поэтому сон становится поверхностным и прерывистым.

«Опасность высокой температуры зависит от состояния здоровья человека. Если человек страдает ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, колебаниями артериального давления, то жара может привести к дисбалансу», - рассказала Черкасова.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как качество сна влияет на вес. Нарушение сна может приводить к сокращению выработки гормона, необходимого для расщепления жира в организме. Кроме того, сон влияет на уровень нейропептида орексина, который тоже влияет на массу тела.

#здоровье #Жара #сон #наш эксклюзив #врач-сомнолог
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