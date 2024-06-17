Сомнолог Калинкин рассказал, как нарушение сна влияет на вес

Качество сна имеет очень важное значение для человека, поскольку зачастую это влияет на вес. Такое мнение выразил в интервью Радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам сомнолога, нарушение сна может приводить к сокращению выработки гормона, необходимого для расщепления жира в организме.

«Чем менее глубок сон, чем более он фрагментирован, тем больше вероятность нарушения процесса выработки этого гормона. С другой стороны, при лишних килограммах зачастую возникают дыхательные нарушения в виде не только храпа, но и апноэ, то есть остановки дыхания во сне», - пояснил врач.

Кроме того, сон влияет на уровень нейропептида орексина, который тоже влияет на массу тела.

«Это ведет к тому, что человек чувствует себя разбитым в течение дня, у него болит голова, ему трудно сосредоточиться на решении каких-то задач», - дополнил Калинкин.

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