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Сомнолог Калинкин рассказал, как нарушение сна влияет на вес

По словам эксперта, нарушение сна может привести к ожирению.
Глеб Владовский 2024-06-17 10:59:21
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress

Качество сна имеет очень важное значение для человека, поскольку зачастую это влияет на вес. Такое мнение выразил в интервью Радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам сомнолога, нарушение сна может приводить к сокращению выработки гормона, необходимого для расщепления жира в организме.

«Чем менее глубок сон, чем более он фрагментирован, тем больше вероятность нарушения процесса выработки этого гормона. С другой стороны, при лишних килограммах зачастую возникают дыхательные нарушения в виде не только храпа, но и апноэ, то есть остановки дыхания во сне», - пояснил врач.

Кроме того, сон влияет на уровень нейропептида орексина, который тоже влияет на массу тела.

«Это ведет к тому, что человек чувствует себя разбитым в течение дня, у него болит голова, ему трудно сосредоточиться на решении каких-то задач», - дополнил Калинкин.

Ранее стоматолог Балакириева дала рекомендации, как следует продлевать здоровье зубов. 

#в стране и мире #сомнолог #Ожирение #нарушение сна
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