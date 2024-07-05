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Губернатор Голубев сообщил о 10 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Силы ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников, после чего начались возгорания на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
Дарина Криц 2024-07-05 04:46:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Ночью 5 июля в небе над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников.

После того, как силы противовоздушной обороны сбили летательные объекты и падения их обломков, в некоторых местах начались пожары. Актуальную информацию сообщил губернатор Василий Голубев.

«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», - написал он в Telegram-канале.

На место возгораний отправились пожарные. Глава региона добавил, что информация о пострадавших гражданах не поступала.

Прежде Голубев сообщал о сработавших по воздушным целям дежурных средствах ПВО. По его словам, это произошло около Ростова-на-Дону.

#в стране и мире #Ростовская область #Василий Голубев #сбили БПЛА
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