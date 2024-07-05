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Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Жаир Болсонару обвиняется в присвоении государственного имущества, преступном сговоре и отмывании денег.
Услада Дубинина 2024-07-05 06:55:48
© Фото: IMAGO GUIDO JR. Globallookpress

Полиция предъявила обвинения бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару по делу о присвоении государственного имущества. Об этом сообщает портал G1.

«Федеральная полиция предъявила обвинение бывшему президенту Жаиру Болсонару в рамках расследования по делу о ювелирных украшениях, цель которого - выяснить, не присвоил ли он и его бывшие советники драгоценности на миллионы долларов», - указано в сообщении. 

Напомним, что сотрудник администрации Болсонару пытался ввести на территорию Бразилии ювелирные украшения, которые экс-президенту подарили власти Саудовской Аравии. Драгоценности на сумму более трех миллионов долларов, предназначенные для первой леди Мишель Болсонару, обнаружили во время проверки багажа в аэропорту. 

Уточняется, что в Бразилии необходимо заплатить пошлину в размере 50% от стоимости при ввозе на территорию предметов дороже одной тысячи долларов. Федеральная счетная палата Бразилии потребовала экс-президента передать государству подарки. 

Сотрудники администрации Болсонару несколько раз пробовали вернуть конфискованные украшения, об этом сообщили в газете O Estado de S. Paulo. В расследовании дела о присвоении имущества фигурируют 11 человек. 

Ранее полиция изъяла паспорт у экс-главы республики при расследовании заговора с целью государственного переворота после поражения Болсонару на выборах в октябре 2022 года.

#в стране и мире #Бразилия #Жаир Болсонару #обвинение #драгоценности
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