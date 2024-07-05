Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Полиция предъявила обвинения бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару по делу о присвоении государственного имущества. Об этом сообщает портал G1.

«Федеральная полиция предъявила обвинение бывшему президенту Жаиру Болсонару в рамках расследования по делу о ювелирных украшениях, цель которого - выяснить, не присвоил ли он и его бывшие советники драгоценности на миллионы долларов», - указано в сообщении.

Напомним, что сотрудник администрации Болсонару пытался ввести на территорию Бразилии ювелирные украшения, которые экс-президенту подарили власти Саудовской Аравии. Драгоценности на сумму более трех миллионов долларов, предназначенные для первой леди Мишель Болсонару, обнаружили во время проверки багажа в аэропорту.

Уточняется, что в Бразилии необходимо заплатить пошлину в размере 50% от стоимости при ввозе на территорию предметов дороже одной тысячи долларов. Федеральная счетная палата Бразилии потребовала экс-президента передать государству подарки.

Сотрудники администрации Болсонару несколько раз пробовали вернуть конфискованные украшения, об этом сообщили в газете O Estado de S. Paulo. В расследовании дела о присвоении имущества фигурируют 11 человек.

Ранее полиция изъяла паспорт у экс-главы республики при расследовании заговора с целью государственного переворота после поражения Болсонару на выборах в октябре 2022 года.