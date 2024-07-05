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Байден решил изменить рабочий режим и больше спать

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что ему нужно больше спать и меньше работать, а также сократить количество мероприятий после 20:00.
Дарина Криц 2024-07-05 01:14:56
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден, пожаловавшись на плотный график, заявил, что ему требуется больше сна и он должен меньше работать. Кроме того, ему следует избегать общественных мероприятий после 8 часов вечера. Этими мыслями глава Белого дома поделился во время встречи с американскими губернаторами.

«Президент Байден сказал собравшимся губернаторам-демократам, что ему нужно больше спать и меньше работать, в том числе сократить количество мероприятий после 20:00, по словам двух человек, которые участвовали во встрече, и нескольких других проинформированных», - приводит Life сообщение источников газеты The New York Times.

При этом во время встречи с главами американских штатов действующий президент США Байден сообщил, что он остается «в гонке».

Также издание отметило, что эти слова 81-летнего президента прозвучали во время встречи с его сторонниками, которая должна была убедить их в его способности развернуть мощную кампанию против экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.

Как сообщил Байден 3 июля, усталость от зарубежных поездок стала причиной его провала на дебатах.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #график работы #выборы-2024 #больше сна
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