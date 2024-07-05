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Дежурные средства ПВО сработали в районе Ростова

Сообщается, что в регионе обнаружено несколько воздушных целей ВСУ.
Глеб Владовский 2024-07-05 03:38:30
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Дежурные средства ПВО сработали в районе ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«В донской столице в 08:08 (по мск - Прим. ред.) работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО, за пределами Ростовской области», - приводит его слова телеканал 360.

Голубев также призвал сохранять спокойствие, добавив, что информация еще уточняется.

Ростовская область нередко подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 24 июня, уничтожены четыре беспилотника ВСУ в небе над регионом. Отмечается, что обломки одного из вражеских дронов упали на территории промышленного предприятия. Информации о пострадавших нет.

#в стране и мире #Ростовская область #средства пво #атака всу
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