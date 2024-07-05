Передаваемые киевскому режиму системы ПВО Patriot не способны справляться с поставленными задачами. Об этом заявил заместитель главкома ВКС РФ Андрей Семенов.

«Подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника. В отличие от разрекламированных ЗРК Patriot», - приводит его слова газета «Красная звезда».

Семенов также отметил, что в российскую противовоздушную оборону входят в том числе такие комплексы как С-400, С-350, С-300В4. Кроме того, высокую эффективность демонстрируют зенитные ракетные комплексы ближнего действия, на которые приходится треть «уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ».

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над белгородской областью.