Силы ПВО не допустили атаку Киева, сбив БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области удалось уничтожить украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект в 22:30 по московскому времени.
Уточняется, что уничтоженный БПЛА был самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«2 июля около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе министерства.
Этим же вечером киевский режим атаковал сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. В результате отражения воздушной атаки средствами ПВО в селе Веселая Лопань пострадал мирный житель.
Там же у трех частных жилых домов были пробиты крыши, выбиты окна, повреждены фасады и надворные постройки. Загорелась сухая трава, однако пожарным удалось оперативно ее потушить.
Кроме этого, нападению подверглись поселок Октябрьский, села Малиновка, Устиновка и Ясные Зори.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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