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Силы ПВО не допустили атаку Киева, сбив БПЛА над Белгородской областью

Днем 2 июля киевский режим предпринял несколько попыток нанести удары по Белгородской области, одна из них произошла в 22:30 по московскому времени.
2024-07-02 23:14:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над территорией Белгородской области удалось уничтожить украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект в 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что уничтоженный БПЛА был самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«2 июля около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе министерства.

Этим же вечером киевский режим атаковал сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. В результате отражения воздушной атаки средствами ПВО в селе Веселая Лопань пострадал мирный житель. 

Там же у трех частных жилых домов были пробиты крыши, выбиты окна, повреждены фасады и надворные постройки. Загорелась сухая трава, однако пожарным удалось оперативно ее потушить.

Кроме этого, нападению подверглись поселок Октябрьский, села Малиновка, Устиновка и Ясные Зори.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.                                                              

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #ВСУ #силы пво #сбили БПЛА
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