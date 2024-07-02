Силы ПВО не допустили атаку Киева, сбив БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области удалось уничтожить украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект в 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что уничтоженный БПЛА был самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«2 июля около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе министерства.

Этим же вечером киевский режим атаковал сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. В результате отражения воздушной атаки средствами ПВО в селе Веселая Лопань пострадал мирный житель.

Там же у трех частных жилых домов были пробиты крыши, выбиты окна, повреждены фасады и надворные постройки. Загорелась сухая трава, однако пожарным удалось оперативно ее потушить.

Кроме этого, нападению подверглись поселок Октябрьский, села Малиновка, Устиновка и Ясные Зори.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.