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Шесть человек госпитализировали после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Губернатор Краснодарского края сообщил о шести пострадавших из-за атаки украинских беспилотников по городу Приморско-Ахтарск.
Дарина Криц 2024-07-05 03:30:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

После ночной атаки украинских националистов на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае пострадали шесть человек. По словам главы региона, губернатора Вениамина Кондратьева, из них двое детей. Обновленную информацию он опубликовал в Telegram-канале.

«По уточненной на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей», - написал губернатор.

После атаки беспилотников повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом. Кондратьев добавил, что жильцов эвакуировали, также подготовили пункт временного размещения. Им смогут воспользоваться все нуждающиеся.

Кроме этого, зафиксированы нарушения в работе энергоподстанции, обеспечивающей большую часть Приморско-Ахтарска. Власти начали ремонтно-восстановительные работы.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали город беспилотниками, но системе ПВО удалось их сбить. Тогда губернатор сообщал, что жертв среди населения нет. При падении фрагменты летательных аппаратов нанесли ущерб городским гражданским объектам.

#в стране и мире #Краснодарский край #ВСУ #Кубань #атака БПЛА #пострадавшие #вениамин кондратьев #Приморско-Ахтарск
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