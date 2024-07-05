На Кубани в Приморско-Ахтарске ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ

В Краснодарском крае из-за падения беспилотников повреждения получили несколько гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», - проинформировал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, среди населения жертв нет. Однако при падении фрагменты летательных аппаратов нанесли ущерб гражданским объектам на территории города.

На месте ЧП работают специальные службы, глава района Максим Бондаренко. Оценивается нанесенный ущерб, добавил губернатор Кондратьев.