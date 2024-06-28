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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове

Накануне мощные взрывы потрясли Полтаву и область, воздушная тревога объявлялась в 12 регионах Украины.
Ян Брацкий 2024-06-28 11:00:49
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Харькове раздаются мощные взрывы, на улицах города звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Накануне взрывы были слышны в Полтаве и области. Сигналы воздушной тревоги звучали в 12 регионах Украины.

Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Серьезные повреждения получил сам мост. Россия полагает, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы.

С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине ежедневно. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

#Украина #Харьков #ВСУ #взрывы #воздушная тревога
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