Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове

В Харькове раздаются мощные взрывы, на улицах города звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Накануне взрывы были слышны в Полтаве и области. Сигналы воздушной тревоги звучали в 12 регионах Украины.
Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Серьезные повреждения получил сам мост. Россия полагает, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы.
С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине ежедневно. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
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