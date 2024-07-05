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«Хезболла» заявила, что за два дня 19 раз атаковала позиции ЦАХАЛ

За среду и четверг «Хезболла» 19 раз атаковала позиции израильских войск, выпустив 200 ракет и направив множество беспилотников.
Марина Крижановская 2024-07-05 03:07:16
© Фото: Ayal Margolin, XinHua, Globallookpress

За двухдневный период позиции израильских войск 19 раз подверглись обстрелам со стороны вооруженного ливанского шиитского движения «Хезболла».

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление группировки, в четверг ливанская группировка девять раз атаковала израильских военных, днем ранее - 10.

Уточняется, что в четверг, 4 июля, бойцы выпустили две сотни ракет по трем штабам на севере Израиля, а также направило множество беспилотников на семь израильских штабов и баз.

Со своей стороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обстрел 200 ракетами со стороны южного Ливана, при этом часть из них удалось перехватить системами ПВО армии и силами ВВС.

Прежде сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Под удары попали районы Мейс эль-Джебель и Айта эш-Шаб.

В ведомстве отмечали, что ранее оттуда велись обстрелы территории еврейского государства.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел
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