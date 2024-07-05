«Хезболла» заявила, что за два дня 19 раз атаковала позиции ЦАХАЛ

За двухдневный период позиции израильских войск 19 раз подверглись обстрелам со стороны вооруженного ливанского шиитского движения «Хезболла».

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление группировки, в четверг ливанская группировка девять раз атаковала израильских военных, днем ранее - 10.

Уточняется, что в четверг, 4 июля, бойцы выпустили две сотни ракет по трем штабам на севере Израиля, а также направило множество беспилотников на семь израильских штабов и баз.

Со своей стороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обстрел 200 ракетами со стороны южного Ливана, при этом часть из них удалось перехватить системами ПВО армии и силами ВВС.

Прежде сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Под удары попали районы Мейс эль-Джебель и Айта эш-Шаб.

В ведомстве отмечали, что ранее оттуда велись обстрелы территории еврейского государства.