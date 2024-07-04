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В Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта

Задержанных арестовал советский районный суд Махачкалы.
Мария Зайцева 2024-07-04 19:54:05
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел материалы и заключил задержанных до 2 сентября.

Суд рассмотрел ходатайства органов следствия по избранию меры пресечения Магомеду Магомедову, Халилу Магомедову и Зауру Магомедову. Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.

Статьи включают в себя подготовку к теракту, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой лиц.

Ранее сотрудники ФСБ в Дагестане задержали члена банд Басаева и Хаттаба.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #Махачкала #арест #суд #задержанные
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