В Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта

Троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел материалы и заключил задержанных до 2 сентября.

Суд рассмотрел ходатайства органов следствия по избранию меры пресечения Магомеду Магомедову, Халилу Магомедову и Зауру Магомедову. Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.

Статьи включают в себя подготовку к теракту, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой лиц.

Ранее сотрудники ФСБ в Дагестане задержали члена банд Басаева и Хаттаба.