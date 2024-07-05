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Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита

Проект выхода из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников СНГ принял кабмин Украины.
Мария Зайцева 2024-07-05 20:49:15
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak Keystone Press Agency Globallookpress

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о порядке транзита через территории государств-участников Содружества. Об этом сообщает представитель кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем официальном телеграм-канале.

Кабмин одобрил проект закона «О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств».

«Законопроектом предусмотрен в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и участием в ней РБ, полностью нарушающей принципы и нормы международного права, выход Украины из Соглашения», - говорится в заявлении.

Соглашение приняли в Минске в 1999 году, властями Украины оно было ратифицировано в 2001 году.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ.

#в стране и мире #СНГ #транзит #закон #кабмин украины
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