Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о порядке транзита через территории государств-участников Содружества. Об этом сообщает представитель кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем официальном телеграм-канале.

Кабмин одобрил проект закона «О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств».

«Законопроектом предусмотрен в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и участием в ней РБ, полностью нарушающей принципы и нормы международного права, выход Украины из Соглашения», - говорится в заявлении.

Соглашение приняли в Минске в 1999 году, властями Украины оно было ратифицировано в 2001 году.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ.