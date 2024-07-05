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Пловец Евгений Сомов принял приглашение на Олимпийские игры в Париже

У Сомова нейтральный статус, позволяющий ему участвовать в Олимпийских играх в 2024 году.
Мария Зайцева 2024-07-05 19:37:05
© Фото: somatinka Instagram*

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

У спортсмена из России нейтральный статус, что позволяет ему участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

В мае во время соревнований в США Сомов побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Он проплыл его за 58,72 секунды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что шесть российских теннисистов в нейтральном статусе выступят на Олимпийских играх в Париже.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#Россия #в стране и мире #МОК #Пловец #Олимпийские игры 2024
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