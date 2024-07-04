Шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Париже

Шесть российских теннисистов в нейтральном статусе выступят на Олимпийских играх в Париже, список одобренных участников определила Международная федерация тенниса. В одиночном разряде заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Также известно о заявках на парные разряды, в списки вошли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Участие пары Екатерина Александрова и Елена Веснина еще не одобрено решением МОК.

Ранее допущенные Международным олимпийским комитетом до Олимпиады в Париже спортсмены из России отказались от участия в Играх, такое решение приняли Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.