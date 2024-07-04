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Шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Париже

Международная федерация тенниса определила участников Олимпийских игр в Париже.
Услада Дубинина 2024-07-04 14:30:18
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Шесть российских теннисистов в нейтральном статусе выступят на Олимпийских играх в Париже, список одобренных участников определила Международная федерация тенниса. В одиночном разряде заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. 

Также известно о заявках на парные разряды, в списки вошли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Участие пары Екатерина Александрова и Елена Веснина еще не одобрено решением МОК.

Ранее допущенные Международным олимпийским комитетом до Олимпиады в Париже спортсмены из России отказались от участия в Играх, такое решение приняли Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

#Спорт #в стране и мире #Париж #МОК #теннис #Олимпийские игры 2024
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