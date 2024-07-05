Два мирных жителя погибли и 15 ранены в результате обстрелов ДНР

Два мирных жителя погибли и 15 человек получили ранения в ДНР в результате обстрелов киевскими формированиями.

Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, пострадали два сотрудника МЧС.

«Два человека погибли в результате киевской агрессии, еще 15 мирных жителей ранены (в том числе девочка-подросток), пострадали два сотрудника МЧС России», - говорится в сообщении.

Между тем ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ пишет о гибели двух человек при обстреле Волновахи. Один из снарядов попал по гражданскому объекту - складам.

В пресс-службе МЧС уточнили, что их сотрудники пострадали в Волновахе, оказавшись под повторным обстрелом. Они получили ранение, когда ехали собирать информацию о разрушениях, касающегося удара, который украинские националисты нанесли утром.