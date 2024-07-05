Россиян предупредили об опасности езды на электросамокатах в грозу

Во время грозы безопаснее всего находиться в помещениях, поскольку они обычно снабжены заземляющими устройствами и громоотводами. Об этом рассказал специалист по защите информационных систем Игорь Бедеров.

«В значительной части городов эта проблема решена. Что касается мобильников - если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии», - рассказал RT эксперт.

По словам Бедеры, молния бьет обычно в залежи металла. В случае если в радиусе грозового фронта металла нет, то она пытается бить по металлическим предметам. Эксперт отметил, что это могут стать аккумуляторы, мобильные телефоны, самокаты, автотранспорт и другие вещи.

Бедеров добавил, что электропроводимость в телефоне или самокате повышает наличие аккумулятора. При этом повышается риск поражения током. Специалист также напомнил об опасности воспламенения электропроводки при использовании электроприборов на улице.

«Поэтому электроприборы лучше, конечно, выключить, самокатами в грозу не пользоваться, а лучше всего находиться в помещении», - заключил эксперт.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов назвал самые взрывоопасные предметы при летней жаре. По словам специалиста, в зоне риска предметы под давлением, например аэрозоли или газовые баллоны.