Названы самые взрывоопасные предметы при летней жаре

Во время летней жары многие предметы, которые люди оставляют в салоне машины или на балконе, могут стать причиной возгорания или взрыва. Поэтому в этот период следует осторожнее относиться к хранению вещей. Об этом «Звезде» рассказал» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

«В машине нельзя оставлять любые сосуды под давлением - газовые баллоны, аэрозоли, даже сифон для газировки. На открытом солнце температура существенно возрастает, что может привести к взрыву. Это же касается и канистр с бензином - при нагревании он испаряется и внутри создается избыточное давление, которые может привести к разбрызгиванию топлива», - рассказал эксперт.

Телефонам и пауэрбанкам такое не грозит - для этого температура должна достигнуть 130 градусов.

На открытом балконе летом нельзя оставлять легковоспламеняющиеся горючие жидкости или автомобильные шины, при попадании окурка от соседей они легко загорятся.

«Таких пожаров на балконах, по статистике, очень много, ничего, кроме цветов и, может быть, какого-то складного стульчика, на них хранить летом не стоит», - посоветовал Кузнецов.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал о влиянии жары на автомобили. Солнечные лучи и высокая температура воздуха сказываются на разных аспектах автомобиля, начиная от состояния салона до работы некоторых важных систем ТС. Страдают также искусственная и натуральная кожа салона, приборная панель. Также нагреваются элементы автомобиля, связанные с движением - двигатель, элементы электроники, блоки управления, которые в процессе своего функционирования не охлаждаются.