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Проснувшийся вулкан Этна в Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

Эруптивная колонна распространилась в юго-восточном направлении и вызвала выпадение пепла на города.
Мария Зайцева 2024-07-05 16:45:27
© Фото: Orietta Scardino, Keystone Press Agency, Globallookpress

Проснувшийся вулкан Этна в Сицилии выбросил облако дыма и пепла на 4 500 метров в высоту. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение вулкана привело к появлению эруптивной колонны, которая представляет собой столб из газов, пепла и обломков пород. Она распространилась в юго-восточном направлении и привела к значительным выпадениям пепла на несколько городов на юго-востоке Этны, а также до города Сиракузы и за его пределами.

Вулканическая активность Этны началась днем в четверг. По данным института, два кратера выбрасывали лаву на юго-восточном и северо-западном склонах горы. В ночь на пятницу фонтан лавы ослаб и к утру прекратился.

В результате выбора пепла аэропорт ближайшего к Этне города Катания на несколько часов перестал работать, возобновив полеты после полудня. Компания-оператор Sac сообщила, что аэропорт пока принимает на посадку только два рейса в час.

В июне вулкан Этна начал выпускать в небо множество вихревых колец.

#в стране и мире #италия #Сицилия #вулкан этна #Вулканический пепел
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