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В Италии вулкан Этна начал пускать вихревые кольца

Они образуются в результате сочетания быстрого выброса газа и особой формы кратера.
Сергей Лебедев 2024-04-06 17:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе в итальянской Сицилии вулкан Этна начал выпускать в небо множество вихревых колец. Облака необычной формы состоят из смеси дыма, пара и газа.

Кольца появились благодаря кратеру, который открылся в минувший вторник. Они образуются в результате сочетания быстрого выброса газа и формы жерла.

По словам ученых, ни один из действующих вулканов на Земле не производит столько паровых колец, сколько Этна. При этом Этна сейчас бьет все рекорды.

Это явление наблюдают достаточно часто. Но в этот раз вулкан выпустил уже сотни, если не тысячи вихревых колец.

#италия #вулкан #Этна #Сицилия #вихревые кольца
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