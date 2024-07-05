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Песков объяснил участие Мединского в переговорах с Орбаном

Пресс-секретарь президента России объяснил, что ранее Мединский вел переговоры и курирует наработки по Украине.
Мария Зайцева 2024-07-05 16:35:20
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский участвует в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, так как ранее вел переговоры по Украине. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Он, собственно, вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им», - рассказал Песков.

Он дополнил, что на данный момент нет никакой переговорной группы, так как нет переговоров и перспектив на них.

«Те старые стамбульские договоренности могли бы быть неким базисом для возобновления процесса», - отметил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков заявил, что можно высоко оценить твердую и понятную линию Орбана на попытки сопоставить позиции двух сторон. По его словам, премьер-министр Венгрии заметил, что остается все меньше стран, способных поговорить и с Киевом, и с Москвой.

Сам Мединский отметил, что участвовал в переговорах в качестве помощника президента России, а не главы переговорной группы с Киевом.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву по инициативе Будапешта.

#Украина #переговоры #Виктор Орбан #Дмитрий Песков #владимир мединский #премьер-министр венгрии
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