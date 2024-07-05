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Орбан прибыл в Москву по инициативе Будапешта

Пресс-секретарь президента России заявил, что предложение о визите Орбана поступило «буквально позавчера».
Мария Зайцева 2024-07-05 15:06:24
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с визитом по инициативе Венгрии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Песков заявил, что о приезде Орбана стало известно на днях.

«Это инициатива венгерской стороны... Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», - рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России 5 июля. Владимир Путин пообещал его познакомить с планом по мирному урегулированию на Украине.

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