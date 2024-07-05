МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины возмущены тем фактом, что венгерская сторона не стала спрашивать у Киева согласия на визит в Москву.
Тимур Шерзад 2024-07-05 16:31:34
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Виктор Орбан не передавал Владимиру Путину никаких посланий от Зеленского. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. 

«Нет, не передавал», - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов, комментируя переговоры Орбана и Путина, которые прошли сегодня в Москве. 

Визит Орбана в Россию, помимо прочего, возмутил украинский МИД. Венгерская сторона не озаботилась тем, чтобы спросить у Киева согласия на приезд Виктора Орбана в Россию. 

Кроме этого, сообщается, что Орбан не согласовал свою поездку и с Еврокомиссией. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он подчеркнул, что это ставит под сомнение европейское единство.

#в стране и мире #Владимир Путин #переговоры #Виктор Орбан #Юрий Ушаков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 