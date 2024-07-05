Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Виктор Орбан не передавал Владимиру Путину никаких посланий от Зеленского. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Нет, не передавал», - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов, комментируя переговоры Орбана и Путина, которые прошли сегодня в Москве.

Визит Орбана в Россию, помимо прочего, возмутил украинский МИД. Венгерская сторона не озаботилась тем, чтобы спросить у Киева согласия на приезд Виктора Орбана в Россию.

Кроме этого, сообщается, что Орбан не согласовал свою поездку и с Еврокомиссией. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он подчеркнул, что это ставит под сомнение европейское единство.