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Песков: РФ высоко ценит желание Орбана сопоставить позиции обеих сторон конфликта

Россия однозначно оценивает твердую, понятную и последовательную позицию Орбана по вопросу урегулирования конфликта на Украине, отметил Песков.
Игнат Далакян 2024-07-05 16:23:07
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Российская Федерация высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление обеих сторон украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Можно абсолютно однозначно оценить такую твердую, понятную и последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон», - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что любопытным является тот факт, что, по словам Орбана, все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами конфликта на Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. По словам венгерского лидера, он прибыл для продолжения своей мирной миссии. В ходе переговоров российский президент пообещал ознакомить Орбана с планом по урегулированию на Украине, а также выразил надежду узнать нюансы плана премьера Венгрии по мирному урегулированию.

#Россия #Украина #конфликт #Виктор Орбан #Дмитрий Песков #урегулирование конфликта #позиция Орбана
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