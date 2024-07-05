Песков: РФ высоко ценит желание Орбана сопоставить позиции обеих сторон конфликта

Российская Федерация высоко оценивает твердую, понятную и последовательную линию премьера Венгрии Виктора Орбана, направленную на сопоставление обеих сторон украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Можно абсолютно однозначно оценить такую твердую, понятную и последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон», - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что любопытным является тот факт, что, по словам Орбана, все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами конфликта на Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. По словам венгерского лидера, он прибыл для продолжения своей мирной миссии. В ходе переговоров российский президент пообещал ознакомить Орбана с планом по урегулированию на Украине, а также выразил надежду узнать нюансы плана премьера Венгрии по мирному урегулированию.