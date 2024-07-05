ВС РФ нанесли 23 групповых удара по инфраструктуре врага за неделю

Российские военные нанесли за неделю 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом сообщает МО РФ.

Удары наносились с 29 июня по 5 июля. В их ходе были поражены украинские аэродромы, объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского ВПК, а также хранилища топлива для военной техники.

Кроме этого, удалось поразить цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к применению ракетного вооружения.

Ранее сообщалось, что украинская бронемашина превратилась в огненный шар от удара «Гиацинта».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.