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ВС РФ нанесли 23 групповых удара по инфраструктуре врага за неделю

Групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 29 июня по 5 июля.
2024-07-05 13:50:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российские военные нанесли за неделю 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом сообщает МО РФ. 

Удары наносились с 29 июня по 5 июля. В их ходе были поражены украинские аэродромы, объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского ВПК, а также хранилища топлива для военной техники. 

Кроме этого, удалось поразить цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к применению ракетного вооружения. 

Ранее сообщалось, что украинская бронемашина превратилась в огненный шар от удара «Гиацинта».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Высокоточное оружие #Инфраструктура Украины #групповые удары
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