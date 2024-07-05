Бронемашина ВСУ превратилась в огненный шар от удара «Гиацинта»

Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом пишет Минобороны России, сопроводив сообщение видеокадрами.

Средствами разведки было обнаружено место стоянки бронеавтомобиля противника. Координаты передали артиллеристам. Расчет навел орудие и беглым огнем нанес удары по выявленной цели.

На кадрах, снятых с помощью разведывательного беспилотника, видно, как после попадания загорается бронемашина противника и детонирует боекомплект. Вместе с машиной были уничтожены находившиеся внутри боевики.

На записи также показано, как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Орудие тщательно замаскировано, спрятано в растительности, накрыто ветвями с листьями. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает гильза, после чего ствол возвращается в исходное положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.