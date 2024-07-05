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СК возбудил дело о теракте по факту удара ВСУ по Приморско-Ахтарску

Александр Бастрыкин поручил установить личности тех, кто ответственен за удар беспилотником по жилому дому.
Алексей Курильченко 2024-07-05 12:11:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Террористический акт» после удара ВСУ по городу Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае», - заявила Петренко.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить личности боевиков ВСУ, которые отдали приказ и совершили теракт. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Напомним, что утром 5 июля стало известно, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Приморско-Ахтарске. В результате погибла шестилетняя девочка, несколько человек пострадали.  

#в стране и мире #Краснодарский край #Теракт #Следственный комитет #Уголовное дело #Приморско-Ахтарск
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