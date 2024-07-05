Глава затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Глава города направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, рассмотрение официального сообщения запланировано на 10 июля.

«Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», - указано в сообщении.

Напомним, что на реке Урал в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу в марте 2024 года. Сотрудники МЧС эвакуировали более 6 000 человек, подтопленными оказались более 10 тысяч жилых домов. В Минстрое РФ ущерб от паводка в Оренбуржье оценили в сумму около 21 млрд рублей. Пострадавшие от подтопления жители Орска показали свои дома и рассказали «Звезде», как восстанавливают затопленное весной жилье.