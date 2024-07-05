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Глава затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий.
Услада Дубинина 2024-07-05 10:53:28
© Фото: Сергей Никифоров, РИА Новости

Мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Глава города направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, рассмотрение официального сообщения запланировано на 10 июля. 

«Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», - указано в сообщении. 

Напомним, что на реке Урал в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу в марте 2024 года. Сотрудники МЧС эвакуировали более 6 000 человек, подтопленными оказались более 10 тысяч жилых домов. В Минстрое РФ ущерб от паводка в Оренбуржье оценили в сумму около 21 млрд рублей. Пострадавшие от подтопления жители Орска показали свои дома и рассказали «Звезде», как восстанавливают затопленное весной жилье. 

#в стране и мире #отставка #денис паслер #подтопление #орск #Василий Козупица
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