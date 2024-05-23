В Орске начали оценивать ущерб и масштаб разрушений после паводков

Пока шел паводок в Оренбургской области, одна из жительниц Маргарита Рудакова на катерах и лодках добиралась к своему затопленному дому, чтобы накормить оставленных там животных. Все постройки - гараж, баня, теплица - также были скрыты под толщей ледяной воды.

Сейчас жители Орска разбирают завалы, просушивают комнаты, кто как может, снимают полы, сдирают обои вместе со штукатуркой. Они только сейчас начинают понимать реальный масштаб разрушений и своих материальных потерь, а региональные власти пытаются их оценить и определить размер возмещения.

С решениями комиссий согласны не все. Дом соседки Маргариты Натальи Фадеевой признали непригодным для жилья, а это значит, что он под снос. Ей озвучили предварительный вариант - 33 квадратных метра в многоэтажке. Наталья настойчиво заявляет: ехать никуда не собирается, и вместе с сыном все силы приложат на восстановление наполовину разрушенного дома.

На параллельной улице - дом родителей Маргариты. Они сейчас живут в теплице, построенной на крыше сарая, который является единственной уцелевшей придомовой постройкой. Пенсионеры целыми днями разбирают принесенный большой водой хлам, еще недавно в каждом дворе его были тонны. Теперь мусора меньше - вывозить его помогал в прямом смысле весь Орск: городские организации, предприниматели выделили транспорт и людей.

Мэр Орска Василий Козупица подчеркнул: понимает, что недовольных среди пострадавших очень много. Но комиссии еще не подвели окончательный итог по материальным возмещениям и власти постараются учесть пожелания всех пострадавших от наводнения. Многое тормозят нормы регионального законодательства, но его тоже корректируют на уровне субъекта федерации.