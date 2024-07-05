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Пленный Кравчук заявил, что инструкторы на подготовке только пили кофе

Владимир Кравчук был шокирован хорошим обращением со стороны русских солдат, которые предложили воды и угостили сигаретами.
2024-07-05 11:11:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Владимир Кравчук заявил, что во время боевой подготовки в ВСУ с ним никто толком не занимался, а инструкторы только пили кофе. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

Кравчук вспомнил, как попал в ряды ВСУ - шел на работу, но был грубо скручен тремя сотрудниками военкомата. Медкомиссия оказалась фикцией - его признали годным, несмотря на гипертонию и плохое зрение. 

Владимир Кравчук признался, что находиться под огнем российской артиллерии было очень тяжело - вокруг постоянно гремели взрывы, не дающие возможности покинуть укрытие. Грохот снарядов стал причиной контузий у многих сослуживцев Кравчука. 

Сдавшись в плен, Кравчук попал в руки русских солдат и был шокирован хорошим обращением с их стороны - первым делом ему предложили воды, а также угостили сигаретами.

Ранее сообщалось, что пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #ВСУ #боевая подготовка #пленные #инструкторы #Владимир Кравчук
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