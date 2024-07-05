Пленный Кравчук заявил, что инструкторы на подготовке только пили кофе

Пленный украинец Владимир Кравчук заявил, что во время боевой подготовки в ВСУ с ним никто толком не занимался, а инструкторы только пили кофе. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

Кравчук вспомнил, как попал в ряды ВСУ - шел на работу, но был грубо скручен тремя сотрудниками военкомата. Медкомиссия оказалась фикцией - его признали годным, несмотря на гипертонию и плохое зрение.

Владимир Кравчук признался, что находиться под огнем российской артиллерии было очень тяжело - вокруг постоянно гремели взрывы, не дающие возможности покинуть укрытие. Грохот снарядов стал причиной контузий у многих сослуживцев Кравчука.

Сдавшись в плен, Кравчук попал в руки русских солдат и был шокирован хорошим обращением с их стороны - первым делом ему предложили воды, а также угостили сигаретами.

Ранее сообщалось, что пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.