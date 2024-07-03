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Пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что сражался с военкоматом, чтобы не воевать.
2024-07-03 14:38:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Ольховой заявил, что не хотел идти на передовую и вообще служить в ВСУ, однако его мобилизовали. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Сражался до последнего с военкоматом, чтобы не идти. А у нас придурок Зеленский все законы придумал такие, что просто от военкомата не уйдешь», - сказал пленный.

По словам Ольховского, он не способен убивать людей, поэтому выступает против боевых действий и ВСУ, но судьба распорядилась иначе. Среди украинцев были дезертиры, однако их легко находили в лесу свои же.

Накануне другой пленный рассказал о плохом планировании боевых действий командованием, в результате он дважды случайно стрелял по своим. Украинец признался, что взяточничество в рядах ВСУ в период боевых действий носит повальный характер.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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