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Операторы беспилотников ВДВ уничтожили боеприпасы минометчиков врага

Неприятельский склад с боеприпасами находился на правом берегу Днепра.
2024-07-05 10:41:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Десантники-операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожили украинский склад боеприпасов минометного расчета. Об этом сообщает Минобороны России. 

Также сообщается, что десантники ликвидировали и продовольственный склад, который находился в якобы заброшенной фуре, а ночью удалось пресечь попытку переправки вражеской ДРГ на левый берег Днепра. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что операторы дронов передают получаемую с них информацию в реальном времени. Это помогает продвижению штурмовых подразделений, а также корректировке артиллерийского огня. 

Ранее сообщалось, что колесные дроны «Скорпион-М1» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #Днепр #склад боеприпасов #FPV
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