Операторы беспилотников ВДВ уничтожили боеприпасы минометчиков врага

Десантники-операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожили украинский склад боеприпасов минометного расчета. Об этом сообщает Минобороны России.

Также сообщается, что десантники ликвидировали и продовольственный склад, который находился в якобы заброшенной фуре, а ночью удалось пресечь попытку переправки вражеской ДРГ на левый берег Днепра.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что операторы дронов передают получаемую с них информацию в реальном времени. Это помогает продвижению штурмовых подразделений, а также корректировке артиллерийского огня.

Ранее сообщалось, что колесные дроны «Скорпион-М1» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.