Колесные дроны «Скорпион-М1» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие отряда БПЛА «Русские ястребы» в составе «Южной» группировки войск сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для выполнения задачи, операторы FPV-дронов применили многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу «Скорпион-М1». С ее помощью расчеты незаметно доставили взрывчатку до выявленной цели и подорвали ее. В результате был уничтожен опорный пункт и огневая точка украинских националистов.

По словам наших бойцов, изначально этот колесный дрон планировалось применять для подвоза боеприпасов, продуктов питания и эвакуации с поля боя раненных методом волока.

«Мы путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Можно работать автономно или при помощи беспилотных систем», - рассказал инструктор отряда БПЛА «Русские ястребы» Александр.

Он также отметил, что необученного человека можно за неделю научить обращаться с этим аппаратом. При этом работа над его усовершенствованием идет постоянно, проводится обмен опытом и идеями.

«Любое роботизированное средство - это спасенные жизни наших боевых товарищей. Если человек пойдет пять километров в полный рост по открытой местности, то его могут обнаружить. А металл все стерпит», - добавил Александр.

Наши военнослужащие также отмечают, что еще ни одна армия мира не применяла массово роботов в боевых условиях. Бывают случаи, когда одно подразделение может одновременно отправить до десяти дронов.

Ранее военнослужащие продемонстрировали «Скорпион-М», а также рассказали про его функционал на поле боя.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.