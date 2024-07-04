Источник: у француза Винатье* изъяли имущество

Суд Москвы изъял имущество у француза Лорана Винатье*, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Уточняется, что имущество гражданина Франции было изъято в ходе обыска и личного досмотра.

«Имущество Винатье* пока не арестовано, а изъято», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Лоран Клод Жан-Луи Винатье* подозревается в сборе информации военного и технического характера. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали француза в Москве 3 июля. В ведомстве уточнили, что собранная Винатье* информация могла нанести ущерб безопасности России. В отношении гражданина Франции возбуждено уголовное дело, Лоран Винатье* полностью признал свою вину.

* Лоран Винатье - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.